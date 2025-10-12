Atletica, Nicolò Vidal e Beatrice Palmonari vincono le 10 km di marcia dei Campionati Italiani allievi

A Grottammare (in provincia di Ascoli Piceno) sono andati in scena i Campionati Italiani allievi della 10 km di marcia. Nicolò Vidal si è imposto nella prova maschile con il tempo di 43:32, aggiungendo un nuovo tricolori dopo i trionfi ottenuti sui 5000 indoor e 5000 su pista nel corso di questa annata agonistica. Il 17enne lombardo, Campione degli EYOF, ha ampiamente distaccato Riccardo Rabai (45:58) ed Ettore Corsaro (46:21), confermando un talento decisamente promettente.

Tra le donne, invece, Beatrice Palmonari ha dettato legge con il crono di 47:28, migliorando di un paio di secondi il personale siglato nel mese di maggio. La 17enne di Imola, già sesta agli Europei U18 nella passata annata agonistica, è salita sul gradino più alto del podio, precedendo Valentina Adamo (50:06, aveva avuto la meglio negli altri due eventi tricolori giovanili di tacco e punta nel 2025) e Giulia Ferri (50:41).

Il Trofeo delle Regioni giovanile di marcia, intitolato alla memoria di Pietro Pastorini, è stato vinto dalla Puglia con 667 punti, confermandosi sul trono dopo il sigillo di dodici mesi fa davanti alla Lombardia (657) e alla Toscana (645).