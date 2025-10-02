Atletica, Marco Cicchetti vola con il record europeo: oro ai Mondiali paralimpici, quinta perla per l’Italia

Marco Cicchetti ha fatto saltare il banco e ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo (categoria T44) ai Mondiali di atletica paralimpica, in corso di svolgimento al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (India). L’azzurro si è imposto con il nuovo record europeo, volando a 6.98 metri in occasione del terzo tentativo, acme di una serie che ha proposto un altro 6.98 alla quinta prova, un 6.97 al sesto assalto, un 6.93 alla quarta.

Il nostro portacolori ha operato uno splendido sorpasso ai danni del nepalese Dzimitry Bartashevich (6.90), mentre la medaglia di bronzo è finita al collo dello srilankese Indika Gamage (6.46). Dopo la medaglia di bronzo conquistata sui 100 metri all’inizio della rassegna iridata, il 26enne laziale si è meritato la prima grande apoteosi internazionale in una carriera che ha visto due partecipazioni alle Paralimpiadi (Tokyo 2020 e Parigi 2024).

Riccardo Bagaini ha invece chiuso al settimo posto la finale dei 400 metri T47 con il tempo di 50.29, il marocchino Aymane El Haddaoui si è imposto con il crono di 47.14 davanti al brasiliano Thomaz Ruan De Moraes (47.90) e al sudafricano Collen Mahlalela (48.04). L’Italia ha festeggiato la settima medaglia di questa spedizione, il quinto oro dopo la doppietta di Carlo Calcani (100 e 400 metri T72), la stoccata di Ndiaga Dieng (800 metri T20) e l’affermazione di Ambra Sabatini (100 metri T63), senza dimenticarsi dell’argento di Assunta Legnante nel lancio del disco F11.