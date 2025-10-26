Atletica, marcia verso la rivoluzione delle nuove distanze: il primo test sorride agli italiani, Agrusti e Gabriele vincono

L’universo della marcia si appresta a una rivoluzione: a partire dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove distanze. La 20 km sarà rimpiazzata dalla 21,097 km (l’equivalente di una mezza maratona) e la 35 km verrà nei fatti sostituita dalla 42,195 km (lo stesso chilometraggio di una maratona). Tra l’altro soltanto una specialità sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: la staffetta mista vista a Parigi 2024 è stata accantonata e sulle strade statunitensi si gareggerà esclusivamente nella 21,097 km.

Novità importanti per il mondo del tacco e punta, che sembra essere messo sempre di più ai margini dell’atletica internazionale e con gli interpreti non ascoltati dai piani alti di World Athletics. Senza attendere il nuovo anno, nel weekend si sono disputate delle gare sulle nuove distanze, anche se chiaramente mancavano i big, a poco più di un mese dal termine dei Mondiali di Tokyo.

A Zittau (Germania) sono stati gli italiani a brillare. Andrea Agrusti ha vinto la 42,195 km con il tempo di 3h03:55, riuscendo a precedere il tedesco Karl Junghannss (3h04:51) e l’ungherese Maté Helebrandt (3h07:26). Al traguardo è stato accolto da Antonella Palmisano (Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nella 20 chilometri e fresca di argento iridato nella 35 km) e dalla spagnola Maria Perez (Campionessa del Mondo di 20 km e 35 km).

Giulia Gabriele, che in estate ha conquistato la medaglia di bronzo dei 10.000 metri di marcia su pista agli Europei U23 di Bergen, ha dettato legge nella 21,097 km con il tempo di 1h38:16, distanziando la serba Mina Stankovic (1h39:10) e la greca Christina Papadopoulou (1h39:57).