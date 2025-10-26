Atletica, Giuseppe Disabato vola ad Alessandria: record italiano under 20 sui 20 km di marcia

Giuseppe Disabato ha ribadito ancora una volta tutto il suo interessante potenziale, ben noto agli addetti ai lavori e già esaltato da fenomeni come Massimo Stano, Campione Olimpico della 20 km di marcia a Tokyo 2020. Il giovane pugliese ha infatti migliorato il già suo record italiano under 20 nella 20 km, stampando un interessante 1h22:39 in occasione della quinta e ultima prova dei Campionati Italiani di Società, andata in scena ad Alessandria.

L’azzurro si è così fatto un bel regalo anticipato per i diciannove anni che compirà sabato prossimo, ritoccando di 22 secondi il precedente primato timbrato nel mese di marzo a Sant’Alessio Siculo. Stagione davvero encomiabile per il giovane talento delle Fiamme Gialle, che in estate ha conquistato l’argento sui 10.000 metri di marcia agli Europei U20 di Tampere con tanto di record italiano di categoria (39:20.87):

Sul tracciato di un chilometro intorno al campo di atletica della località piemontese, Giuseppe Disabato è passato in 42:45 a metà gara e poi si è scatenato negli ultimi dieci chilometri, completati in meno di quaranta minuti. Battuti i cinesi Song Zhaohe (Nissolino Sport) e Long Zhengyin (Giovani Atleti Bari 1969) appaiati sul traguardo in 1h22:49, mentre Luigi Reis è sceso a 1h24:43. Occorre precisare che dal 1° gennaio 2026 entreranno ufficialmente in vigore le nuove distanze: 21,097 km (unica prova olimpica) e 42,195 km.

Sul fronte femminile, invece, doppietta cinese con Pang Liping (Nissolino Sport) e Baima Zhuoma (Giovani Atleti Bari 1969), separate da un solo secondo al traguardo (1h31:37 e 1h31:37) davanti a Martina Sciannamea (Polisport. Tethys Chieti), al primato personale di 1h36:51.