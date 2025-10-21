Atletica

Atletica, definito il calendario della Diamond League 2026: Golden Gala a giugno, Finali in Belgio

Comincia a prendere forma in maniera sempre più chiara il calendario internazionale di atletica per la prossima stagione, in cui non si disputeranno grandi eventi globali all’aperto come Giochi Olimpici e Campionati Mondiali. Quest’oggi sono state annunciate infatti le date della Diamond League 2026, il massimo circuito itinerante internazionale, che assumerà inevitabilmente un valore maggiore rispetto agli ultimi sei-sette anni.

Il programma prevede una regular season di quattordici tappe in cui verranno messi in palio punti per la qualificazione alla Finale, che si terrà dal 4 al 5 settembre in quel di Bruxelles (Belgio) assegnando i ‘Diamanti’. Si comincia l’8 maggio a Doha (in Qatar) per poi affrontare un doppio appuntamento in Cina tra Shanghai (16 maggio) e Xiamen (23 maggio).

L’unica tappa africana della stagione andrà in scena il 31 maggio a Rabat, mentre pochi giorni più tardi ci si trasferirà in Italia per il Golden Gala del 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. La Diamond League proseguirà poi prevalentemente in Europa con una sola parentesi oltreoceano il 4 luglio a Eugene, in Oregon, nella sede dei Mondiali 2022. La fase di qualificazione volgerà al termine il 27 agosto dopo il meeting di Zurigo.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE 2026

8 maggio Doha (Qatar)

16 maggio Shanghai (Cina)

23 maggio Xiamen (Cina)

31 maggio Rabat (Marocco)

4 giugno Roma (Italia)

7 giugno Stoccolma (Svezia)

10 giugno Oslo (Norvegia)

26 giugno Parigi (Francia)

4 luglio Eugene (Stati Uniti)

10 luglio Montecarlo (Principato di Monaco)

18 luglio Londra (Gran Bretagna)

21 agosto Losanna (Svizzera)

23 agosto Slesia (Polonia)

27 agosto Zurigo (Svizzera)

4-5 settembre Finale a Bruxelles (Belgio)

