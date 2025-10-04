Atletica, Cecchetto vola nella marcia: battendo il record cadetti di Didoni. Ficarra e Casini padroni della velocità

A Viareggio (in provincia di Lucca) è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Cadetti, la rassegna tricolore riservata agli under 16. In terra toscana emergeranno talenti che nel prossimo futuro potranno diventare i pilastri della nostra Nazionale, il primo a mettersi in luce è stato un pimpante Cristian Cecchetto. Il veneto ha infatti siglato il nuovo record italiano di categoria sui 5000 metri di marcia, migliorando dopo ben trentasei anni lo storico primato di Michele Didoni: 21:47.83, abbattuto di dieci secondi il precedente 21:57.8 siglato nel 1989. Alle sue spalle si è piazzato l’altro classe 2010 Davide Sorressa (21:49.90).

Caterina Carissimi ha brillato sui 5000 metri di marcia con il crono di 13:43.04 (spalla a spalla emozionante con Virginia Neri, risolto per un solo centesimo sul traguardo dopo aver scontato una penalità di trenta secondi), poi riflettori puntati sugli 80 metri (la distanza più corta per i cadetti, che in questa categoria sostituisce i 100 metri): Diego Ficarra ha vinto in 9.13 (0,6 m/s di vento contrario) precedendo Valerio Paparo per un centesimo, mentre Matilde Casini si è imposta con il tempo di 10.07 (1,1 m/s di brezza in faccia) regolando Giada Laura Talfani (10.12).

Per quanto riguarda gli ostacoli, i ragazzi si cimentano sui 100 metri (stoccata di Fabrizio Lanzini in 13.30 con 1,8 m/s di vento contrario) e le ragazze corrono sugli 80 metri (stoccata di Federica Nieddu in 11.62, -0,8 m/s). Molto bravo Giovanni Monelli nel salto in lungo (6.79 metri), sul fronte femminile ha avuto la meglio Livia Angoscini (5.58). Bella affermazione di Benedetta Federici nel salto triplo (11.93 metri), bene Daniel Siscanu nel salto con l’asta (4.40 metri). Ottima spallata di Elisa Matrone nel lancio del martello (52.78 metri), mentre Matteo Innocenzio Varga ha prevalso nel getto del peso (17.76), le gare di tiro del giavellotto portano le firme di Arianna Cassani (42.75) e Paolo Castorina (59.39).