Atletica, Arjola Dedaj si tinge di bronzo nel salto in lungo T11 ai Mondiali paralimpici!

Arriva un’altra medaglia azzurra in chiusura dell’ottava e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (in India). Dopo lo splendido oro mattutino di Assunta Legnante nel getto del peso F12, l’Italia può festeggiare infatti anche il bronzo conquistato da Arjola Dedaj nel salto in lungo T11.

La campionessa iridata di Londra 2017 ha conquistato una significativa terza posizione grazie alla miglior misura personale della stagione con i 4.41 metri del suo secondo salto, non troppo distante dal personale (4.75), venendo battuta solamente dalla spagnola Alba Garcia Falagan (oro con 4.80) e dalla francese Tiffany Logette-Lods (argento con 4.56).

Da segnalare tra gli altri azzurri in gara oggi il quarto posto di Ndiaga Dieng, che inseguiva una nuova gioia sui 1500 metri T20 dopo l’oro negli 800 finendo alle spalle dello statunitense Michael Brannigan (3:50.44), del giapponese Natsuki Toda (3:52.45) e del portoghese Sandro Baessa (3:55.00). Oxana Corso si è attestata invece in settima piazza nel getto del peso F35 con la misura di 7.65, la gara è stata vinta dall’ucraina Mariia Pomazan (12.04), davanti alla cinese Jun Wang (10.43) e alla britannica Anna Nicholson (9.58).