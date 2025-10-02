Atletica, ai Campionati Italiani Cadetti sbocciano gli azzurri del futuro: i primi nomi già balzati all’occhio

I Campionati Italiani Cadetti di atletica andranno in scena nel weekend del 4-5 ottobre allo Stadio dei Pini “Torquato Bresciani” di Viareggio. Sarà la località toscana a ospitare la rassegna riservata agli under 16, a cui si partecipa indossando i colori della propria rappresentativa regionale. La 52ma edizione della manifestazione prevede la messa in palio di 36 titoli e dei Trofei per Regioni, sarà la Lombardia a difendere il titolo nella classifica combinata dopo il successo dello scorso anno a Caorle.

L’evento è riservato ai nati nel 2010 e nel 2011 (dunque si parla di quindicenni e quattordicenni, con qualche tredicenne se venuto al mondo negli ultimi tre mesi del 2011), sono pervenute più di 900 iscrizioni a dimostrazione dell’ottima salute di cui gode il movimento tricolore: tra chi scenderà in pista in pedana a Viareggio ci saranno sicuramente i protagonisti del prossimo futuro con la maglia azzurra. Alcuni degli annunciati atleti da copertina del fine settimana si sono già messi in mostra nel corso di questa stagione.

Ivan Davide Muraro ha firmato la miglior prestazione italiana di categoria nell’esathlon a metà settembre (5.161 punti), Bianca Baiocco ha siglato il primato nazionale under 16 sui 1200 siepi (3:43.71), Nicolò Borello ha corso i 300 ostacoli in 37.30 a giugno. Inseguono la conferma Edith Mauro (salto con l’asta), Maddalena Ravà (2000 metri) e Michele Delcuratolo (lancio del martello).