Assunta Legnante, l’imperatrice del getto del peso: Campionessa del Mondo F12 per la sesta volta! Dieng quarto

Assunta Legnante continua a giganteggiare in lungo e in largo, dettando legge da vero fenomeno in grado di segnare il tempo e continuare a scrivere la storia. Un autentico portento capace di dominare per ormai tre lustri, dall’alto di una superiorità sconfinata, andando oltre limiti che vengono continuamente spostati e sciorinando una maestria semplicemente sensazionali.

A 47 anni la napoletana si è laureata Campionessa del Mondo nel getto del peso (categoria F12), imponendo al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi, dove stanno andando in scena i Mondiali di atletica paralimpica, con la misura di 14.44 metri, siglata al terzo tentativo dopo un avvio da 14.05 e una seconda prova da 13.82. La primatista mondiale F11 (17.32 metri nel 2014), ha poi proseguito la propria serie con un nullo, un 11.53 e un altro 13.83.

Assunta Legnante, che in terra asiatica aveva già conquistato l’argento nel lancio del disco, è salita sul gradino più alto del podio iridato in questa specialità addirittura per la sesta volta: tutto era incominciato a Lione nel 2013 ed era poi proseguito a Doha 2015, Londra 2017, Dubai 2019 e Parigi 2023 (a Kobe 2024 era assente). La tre volte Campionessa Paralimpica (Londra 2012, Rio 2016, Parigi 2024) ha fatto suonare l’Inno di Mameli, lasciandosi alle spalle la cinese Yuping Zhao (12.67) e la britannica Lydia Church (12.60).

Il cammino verso le Paralimpiadi di Los Angeles 2028, che eventualmente la campana affronterebbe da 50enne, è incominciato nel miglior modo possibile. Intanto è arrivato il sesto oro per l’Italia in questa spedizione (e l’ottava medaglia in assoluto) dopo la doppietta di Carlo Calcagni (100 metri e 400 metri T72), la stoccata di Ambra Sabatini (100 metri T63), il sigillo di Marco Cicchetti (salto in lungo T44) e l’affermazione di Ndiaga Dieng (800 metri T20).

Proprio Ndiaga Dieng inseguiva una nuova gioia sui 1500 metri, dove ha chiuso al quarto posto (3:55.57) alle spalle dello statunitense Michael Brannigan (3:50.44), del giapponese Natsuki Toda (3:52.45) e del portoghese Sandro Baessa (3:55.00). Oxana Corso settima nel getto del peso F35 con la misura di 7.65, la gara è stata vinta dall’ucraina Mariia Pomazan (12.04), davanti alla cinese Jun Wang (10.43) e alla britannica Anna Nicholson (9.58).