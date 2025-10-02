Arrampicata sportiva: i Mondiali 2027 si terranno a Brno

Dopo aver salutato i Mondiali 2025 di Seoul, il mondo dell’arrampicata sportiva internazionale è pronta a proiettarsi sul futuro, in un quadriennio di gare e risultati che inevitabilmente guarda già alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove la disciplina potrà finalmente mostrarsi agli appassionati di sport con tutte le sue specialità: lead, speed, e boulder, come è stato in Corea del Sud.

La federazione internazionale, IFSC, nella figura del presidente Marco Scolaris ha reso nota la prossima sede dei Mondiali, che si disputeranno nel 2027: ovvero Brno.

Le pareti della Cechia saranno quindi il teatro del prossimo confronto planetario, che metterà in palio oltre a titoli e medaglie globali anche alcuni pass di qualificazione verso la kermesse californiana dell’anno successivo.

Nel 2026, oltre alle tradizionali tappe della Coppa del Mondo di arrampicata, che si dividerà nelle varie specialità previste, saranno invece in agenda gli Europei, con location ancora da ufficializzare.