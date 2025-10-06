Arrampicata: la stagione si chiude con i titoli italiani di speed e lead. Obiettivo 2026

La stagione dell’arrampicata sportiva italiana si è ufficialmente chiusa ad Arco (Trento), dove nel fine settimana appena concluso sono stati assegnati i titoli tricolore di speed e leadbgettando contestualmente le basi per il 2026 facendo leva anche sull’inaugurazione del nuovo Centro Tecnico Federale

Nelle gare di rapidità a imporsi sono stati rispettivamente Luca Robbiati e Beatrice Colli. Gran colpo di Robbiati che per arrivare a prendersi la vittoria ha dovuto superare nella finalissima Matteo Zurloni, campione del mondo 2023, con il tempo di 5,05″. Colli invece, che nel testa a testa conclusivo con Sara Strocchi (caduta), ha fatto segnare 7,06″ vincendo il suo 4° titolo nazionale.

Acuti di grandissimo livello anche nel lead, dove gli attesissimi Filip Schenk e Laura Rogora, gli atleti di riferimento italiani sulla scena internazionale, insieme a Giovanni Placci, non hanno tradito le aspettative.

Top per Schenk e top per Rogora, entrambi imprendibili dai comunque ottimi Placci (47+) e Claudia Ghisolfi (33).

Per l’azzurra, ottavo titolo italiano: “È stata una stagione fantastica, la mia miglior stagione di Coppa del mondo. Mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca il Mondiale perché sapevo di poter fare un pochino di più. Però comunque è stata una stagione piena di soddisfazioni e questa, diciamo è l’ultima di tante. Son contenta di aver vinto ancora una volta questo titolo, un titolo a cui comunque tengo. Adesso scalerò per almeno un mesetto in falesia, e poi da metà novembre mi ricomincio ad allenare per la prossima stagione e l’obiettivo è l’Olimpiade di Los Angeles: vorrei provare a qualificarmi e magari avere andare lì con una possibilità di medaglia”.