Arianna Fontana svela l’entità dell’infortunio. “Per ora niente pista lunga, ma il dt mi ha promesso un’altra possibilità”

Si complica il percorso di avvicinamento di Arianna Fontana verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in seguito all’infortunio rimediato quattro giorni fa in occasione della prima tappa stagionale del World Tour di short track a Montreal. La pattinatrice valtellinese deve rinunciare non solamente al secondo appuntamento della Coppa del Mondo, in programma questo fine settimana sempre sul ghiaccio della metropoli del Quebec, ma anche alle selezioni della Nazionale italiana di speed skating previste il prossimo weekend.

“Lo scorso weekend, durante una gara, mi sono stirata il flessore dell’anca. Quindi dovrò stare a riposo per almeno 10 giorni, il che significa molte cose. Non gareggerò questo fine settimana a Montreal, ma nemmeno il prossimo weekend nelle selezioni di speed skating per la squadra italiana“, svela la fuoriclasse azzurra in un post pubblicato oggi su Instagram.

“Questa foto è stata scattata subito dopo l’infortunio, nel momento in cui ho capito che la pista lunga poteva essere fuori discussione, almeno per ora. Ero a pezzi. Ho lavorato così duramente per questo, ed essere a un passo dal realizzarlo solo per poi vederselo sfuggire di mano fa male. Ho parlato con l’allenatore e potrei avere un’altra possibilità in futuro, quindi farò tutto il possibile per dimostrare il mio valore nell’inseguimento a squadre e nella mass start.

Perché un infortunio non cambia i miei obiettivi, significa solo che la strada si è allungata un po’. Non sono ancora fuori pista…sto solo affrontando una chicane. Presto tornerò in pista, con l’obiettivo di stabilire il ‘giro più veloce’. Per ora mi curo, mi riabilito e mi concentro su ciò che posso controllare. Il lavoro non è finito!“, scrive la 35enne italiana. Calendario alla mano, la bi-campionessa olimpica di short track potrebbe tornare in gara tra un mese a Danzica (20-23 novembre) nella terza tappa del World Tour su pista corta.