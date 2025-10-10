Anna Hall e Sander Skotheim vincono il Combined Events Tour di World Athletics

Anna Hall e Sander Skotheim hanno vinto il World Athletics Combined Events Tour, il massimo circuito internazionale itinerante dedicato alle prove multiple. La statunitense si è imposta nell’eptathlon con 3.781 punti, lasciandosi alle spalla la connazionale Taliyah Brooks (3.514) e la colombiana Martha Araujo (3.485). Il norvegese ha invece dettato legge nel decathlon con 3.754 punti, distanziando di misura lo statunitense Kyle Garland (3.719) e il portoricano Ayden Owens-Delerme (3.650).

Il risultato è stato ufficialmente ratificato dalla Federazione Internazionale, che oggi ha svelato l’identità dei due campioni. Il Combined Events Tour prende i tre migliori punteggi ottenuti da ciascun atleta nel corso della serie e li converte in punteggi finali, premiando i vincitori con un assegno di importo pari a 30.000 dollari statunitensi (circa 25.800 euro).

Hall ha vinto l’Hypo Meeting di Gotzis con 7032 punti, salendo al secondo posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Ha poi conquistato la vittoria con 6899 punti ai Campionati Statunitensi e ha coronato la migliore stagione della sua carriera vincendo il titolo mondiale a Tokyo con 6888 punti.

Skotheim ha vissuto una stagione indoor incredibile, iniziata con il record europeo indoor nell’eptathlon con 6484 punti a Tallinn. Cinque settimane dopo ha vinto il titolo europeo indoor con un altro record continentale, 6558 punti, e poi ha conquistato l’oro mondiale indoor a Nanchino con 6475 punti. Ha continuato su questa scia anche all’aperto, vincendo a Gotzis con il record norvegese di 8909 punti.