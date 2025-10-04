Andrea Kimi Antonelli recita il mea culpa: “Potevo fare la pole, sono andato oltre il limite e ho sbagliato”

Andrea Kimi Antonelli è soddisfatto dopo aver conquistato la quarta posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Marina Bay le Mercedes hanno brillato e hanno saputo tenersi dietro Max Verstappen e le McLaren .

La pole position sulla pista di Singapore porta la firma di George Russell che ha fermato i cronometri sull’1:29.158 (nuovo record della pista) con 182 millesimi di margine su Max Verstappen, quindi terzo Oscar Piastri a 366 millesimi, mentre è quarto Andrea Kimi Antonelli a 379. Quinta posizione per Lando Norris a 428, sesto Lewis Hamilton a 530, quindi settimo Charles Leclerc a 626. Ottavo Isack Hadjar a 688, nono Oliver Bearman a 710, mentre completa la top10 Fernando Alonso a 797.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Purtroppo ho commesso una grossa sbavatura che mi è costata decimi e, soprattutto, la prima fila. Mi sono sentito bene sin da subito in macchina. Molto bene tra Q1 e Q2, tanto che mi sono detto che potevo anche fare la pole. Nella Q3 non sono stato lucido. Ho provato a fare più di quello che si poteva. Sono andato oltre il limite di macchina e grip. Ero più di traverso che dritto”.

Ultima battuta su un aspetto particolare. Il classe 2006 bolognese sta ottenendo risultati migliori sulle piste che non conosceva rispetto a quelle che aveva già frequentato nelle serie minori: “Come mai? Nella sezione europea sono successe tante cose ma, io in primis, mi mettevo troppa pressione addosso”.