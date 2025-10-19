Andrea Kimi Antonelli fuori dalla zona punti nel GP degli USA. Colpa di un tamponamento

Una domenica sfortunata per Andrea Kimi Antonelli. Il classe 2006 ha concluso al tredicesimo posto, quindi fuori dalla zona punti, il GP delle Americhe, atto numero diciannove del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena presso il COTA di Austin. La prova dell’emiliano nello specifico si è compromessa al sesto giro, a causa di un tamponamento non causato da lui.

Ma cosa è successo? Il pilota italiano in forza alla Mercedes, mentre si trovava al settimo posto, ha subito l’arrembaggio della Williams di Carlos Sainz, artefice di un’entrata a dir poco irruenta in curva 15 mentre stava provando a penetrare dall’interno.

Nel suo tentativo, lo spagnolo ha centrato in pieno il bolognese, il quale con un testacoda si è girato con la sua vettura, per poi ripartire dalle retrovie. L’iberico invece ha terminato anzitempo la sua gara. Mossa troppo azzardata per lui, che poco prima, aveva compiuto con successo un sorpasso molto simile su Oliver Bearman.

Andrea Kimi Antonelli si trova attualmente al settimo posto della classifica piloti con 89 punti. La prossima settimana proverà a rifarsi la settimana prossima a Città del Messico.