Ambesi: “Su Sinner serve più equilibrio nei giudizi. Forse in certi casi il match andrebbe sospeso”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) si è pronunciato in merito ai temi d’attualità del tennis mondiale. Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, il tema è stato il ritiro di Jannik Sinner dal Masters1000 di Shanghai nel corso del match contro l’olandese Tallon Griekspoor e le condizioni di gioco che ci sono in Asia. Il caldo e l’alto tasso di umidità hanno creato non pochi scompensi ai tennisti.

“Se facciamo un conto dei ritiri e delle rinunce nei Masters 1000, notiamo che già è stato battuto un record. Si è giocato in condizioni estreme e in queste circostanze bisogna essere abili a comprendere bene il proprio corpo. Sinner, oggettivamente, ha avuto l’opportunità di chiudere la partita in due set, quando nella terza delle tre palle break consecutive costruite nel secondo parziale ha sprecato l’opportunità“, la premessa di Ambesi.

In merito alla questione legata al clima, il collega di Eurosport ha le idee chiare: “L’unica cosa possibile è sospendere in questi casi. È chiaro che c’è un problema di calendario, ma non c’è molta scelta su quando andare a collocare i tornei in Asia. Da parte dei giocatori, magari, si potrebbe far leva su quello che ha detto Holger Rune, cioè sulla necessità di avere una norma in grado di tutelarli nella situazione di Shanghai“.

“Parlando poi di una stagione particolare, si possono fare delle scelte di programmazione molto precise. Alcaraz, che è stato criticato per aver saltato il 1000 di Shanghai a vantaggio della Laver Cup, ha deciso di non andare e ha fatto un ragionamento di ampio respiro a conti fatti“, la sottolineature di Ambesi.

Il giornalista/analista di Eurosport ha poi voluto precisare alcuni punti su Sinner: “Vorrei anche chiarire che Griekspoor, tennista dagli altri e bassi clamorosi, ha disputato un grande partita e negli scambi che ci sono stati con Jannik io non mi sono accorto della lentezza del campo. Poi i crampi che hanno colpito il tennista italiano non sono legati necessariamente a una preparazione ad hoc dell’atleta perché ci dobbiamo ricordare che Jannik quest’anno ha fatto 4 finali Slam, ne ha vinti 2 e aveva vinto pochi giorni fa un altro titolo a Pechino. Teniamo conto che in questo caso ha dovuto disputare due partite di fila, senza giornata di riposo, e viste le condizioni climatiche…Più equilibrio nei giudizi. Certo, è mancato il contorno nei Masters 1000 quest’anno, ma ha disputato due finali (Roma e Cincinnati, ndr.), non potendone disputare diversi per i mesi di sospensione (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, ndr.)“.