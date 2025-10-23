Ambesi si sfoga: “Accanimento contro Sinner che mi lascia allibito. Dà fastidio per tanti motivi che non comprendo”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) si è espresso con non poca amarezza rispetto a quanto sta accadendo dopo l’annuncio della mancata partecipazione alle Finali di Coppa Davis di Jannik Sinner. Il “No” del n.2 del mondo alla competizione a Bologna, prevista tra poco meno di un mese, ha portato tanti a dire la loro sui media di varia tipologia.

Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport, Ambesi ha posto l’accento su questa situazione a suo dire anomala: “Vivo nel mondo dello sport da 46 anni, quindi ne ho viste tante. Un accanimento di questo tipo da parte di tendenzialmente over60 contro un atleta italiano non lo ricordo. E questo mi lascia sbigottito. Se parlassimo di un atleta con modi e atteggiamenti discutibili, ci potrebbe anche stare. Ma qui parliamo di un ragazzo stimato in tutto il mondo, ha avvicinato tanti bambini allo sport sano, un ragazzo che vince con sobrietà e porta in alto il nome dell’Italia. Resto allibito: non è possibile che si arrivi a questo punto“, ha dichiarato.

“È evidente che Sinner dia fastidio per X motivi, anche se faccio fatica a comprendere quali siano. Non posso pensare che sia solo per la residenza a Montecarlo: c’è altro. Il messaggio di Vespa sui social è estremamente grave, perché può essere interpretato in tanti modi, alcuni discutibili e pericolosi. Perché il passaggio sulla lingua madre di Sinner è gravissimo. Secondo me bisognerebbe pensare al peso delle parole. Premesso che non è materia di sua pertinenza, lì ci sono passaggi che possono essere equivocati. Sono molto preoccupato per questa deriva, che secondo me è ingiustificata“, ha sottolineato Ambesi.

E ancora: “La posizione del Codacons non l’ho capita. Ho scoperto che questa organizzazione privata viene finanziata anche con il 5×1000. È aberrante che una organizzazione privata che ha come missione la tutela del consumatore medio si rivolga alla comunità con un messaggio come quello letto ieri, in cui si arriva a sindacare che Sinner perda tempo per gli sport e che dovrebbe invece essere utilizzato per portare in alto il nome dell’Italia in giro per il mondo. Qui si va a ledere la libertà di un essere umano! È allucinante che gente fuori dal mondo dello sport dia giudizi che non stanno né in cielo né in terra“.

In conclusione, un’altra riflessione: “A che gioco stiamo giocando? Chi guadagna cosa nel criticare Jannik Sinner, che è un esempio da seguire e non reca danno a nessuno? Perché nessuno difende Sinner a livello di politica sportiva, FITP a parte? Cosa c’è dietro? Cosa mi sfugge e non riesco a capire? Che ritorno alcuni giornalisti a prendere queste posizioni demagogiche? Che messaggio vogliamo veicolare? Io non lo capisco. Ne esce fuori una pochezza culturale giornalistica imbarazzante. Se vincerà Sinner a Torino, tutti saliranno sul carro. Se però l’Italia non vincerà la Coppa Davis, allora si farà un nuovo processo a Sinner. Da quello che percepisco, il 70-80% degli italiani ha stima per Sinner“.