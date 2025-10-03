Altra medaglia azzurra agli Europei di ciclismo: Roberto Capello è secondo tra gli juniores. Vince Herzog

Terza medaglia di giornata per la Nazionale italiana di ciclismo su strada che si sta esaltando agli Europei francesi. Nell’ultima gara di questo venerdì, la prova maschile junior, Roberto Capello conquista un bellissimo argento che si somma ai podi di Chantal Pegolo ed Eleonora Ciabocco.

L’azzurro si è giocato le proprie carte sul percorso transalpino (partenza ed arrivo a Guilherand-Granges) provando ad attaccare nella penultima tornata: scatto spettacolare che è servito per guadagnare più di un minuto sul plotone all’inseguimento.

Sul finale però è arrivata la rimonta del tedesco Karl Herzog: il sedicenne ha raggiunto e superato il compagno di team, imponendosi di 13” sul traguardo.

Medaglia di bronzo per l’irlandese David Gaffney che ha anticipato l’arrivo del gruppo con il danese Noah Lindholm Møller Andersen, quarto, e il neerlandese Daan Dijkman, quinto.