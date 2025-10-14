Altimetria Giro del Veneto 2025: la salita di Cima Torricelle da ripetere cinque volte

La stagione del ciclismo su strada sta ormai per volgere al termine ed in programma ci sono ancora poche gare. Tra queste anche il Giro del Veneto, arrivato alla sua ottantottesima edizione. Una corsa che vede una startlist di alto livello, dove ovviamente spicca la presenza di Isaac Del Toro, grandissimo favorito della vigilia dopo aver vinto tantissimo negli ultimi due mesi. In casa Italia si spera nel guizzo di Christian Scaroni o Simone Velasco, mentre tra gli altri favoriti ci sono sicuramente lo svizzero Marc Hirschi, il francese Romain Gregoire e il belga Tim Wellens, altro uomo di punta della UAE Team Emirates.

L’edizione 2025 del Giro del Veneto presenta una modifica importante nel percorso rispetto agli altri anni. Infatti Vicenza non sarà l’arrivo, ma questa volta la città da cui comincerà la corsa. Da qui i corridori affronteranno un percorso di 169,5 chilometri con il traguardo finale che sarà situato a Verona. La prima parte sarà caratterizzata da un tracciato prevalentemente pianeggiante, interrotto soltanto da una breve salita situata intorno al venticinquesimo chilometro.

Dopo questa prima parte, il gruppo arriverà a Verona dove prenderà il via il circuito conclusivo, che sarà composto da cinque tornate di 15 chilometri ciascuna. Ogni volta i corridori dovranno affrontare la salita di Cima Torricelle. Questa ascesa è di 3,2 chilometri, con punte anche fino all’8%.

L’ultimo passaggio sulla salita è posto a circa nove chilometri dal traguardo e probabilmente sarà il trampolino verso il traguardo. Dopo lo scollinamento ci sarà una discesa tecnica e successivamente un breve tratto pianeggiante che porterà all’ingresso nel centro della città di Verona dove terminerà il Giro del Veneto.