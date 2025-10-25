Alexander Zverev: “Non vedo l’ora di giocare contro Jannik Sinner, mi aiuterà a capire il mio livello di tennis”

Missione compiuta per Alexander Zverev. Il tedesco ha conquistato l’accesso alla finale dell’ATP500 di Vienna (Austria), battendo Lorenzo Musetti col punteggio di 6-4 7-5. Una partita in cui il n.3 del mondo ha fatto la differenza nella gestione dei turni al servizio, non concedendo alcuna palla break al toscano.

In questo modo, ci sarà l’incrocio con Jannik Sinner, vittorioso nella prima semifinale contro l’australiano Alex de Minaur con lo score di 6-3 6-4. Si tratta del primo incontro per Zverev con Sinner, dopo la finale degli Australian Open persa dal teutonico.

“Non gioco contro Jannik da un po’ e credo che sia soprattutto colpa mia. Lui è arrivato in fondo in quasi tutti i tornei a cui ha preso parte, io invece no. Sarà una grande sfida. Sinceramente, non vedo l’ora di affrontare uno dei migliori giocatori del mondo. Sarà un modo per capire il mio livello attuale“, ha dichiarato Zverev.

Si prospetta un confronto molto interessante, con il pusterese che vorrà dare un seguito alla propria superiorità col tedesco. Di contro, Sascha ha grandi motivazioni per invertire il trend e rafforzare la sua candidatura a terzo incomodo tra Jannik e lo spagnolo Carlos Alcaraz.