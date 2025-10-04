Alexander Zverev, Alex de Minaur e Medvedev al 3° turno di Shanghai. Eliminati Rublev, Mensik e Khachanov

Calato il sipario sulla giornata dedicata al secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese non sono mancati gli incontri interessanti e l’esito non è stato sempre il più atteso. Tanta Italia in campo con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il bilancio è stato di tre vittorie e una sconfitta.

Sinner ha regolato col punteggio di 6-3 6-3 il tedesco Daniel Altmaier, prendendosi una rivincita nei confronti del teutonico che lo aveva battuto l’ultima volta al Roland Garros (203). Il n.2 del ranking affronterà domani l’olandese Tallon Griekspoor. Bene anche Musetti che, messo alle spalle il risentimento muscolare al gluteo sinistro di Pechino, si è imposto per 6-4 6-0 contro l’argentino Francisco Comesana, vittima anche di un colpo di calore sul finire del match.

Ci sarà il derby contro Darderi, uscito vittorioso dalla sfida contro il cinese Yunchaokete Bu per 6-4 6-4. Asiatico anch’egli in difficoltà per il caldo, associato all’alto tasso di umidità. In altre parole, l’Italia ha già la certezza di avere al meno un giocatore agli ottavi di finale. Niente da fare, invece, per Arnaldi: il ligure è stato battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 6-4 6-4 e sarà quest’ultimo ad affrontare il russo Daniil Medvedev (6-1 6-1 al ceco Svrcina).

Affermazioni per Alexander Zverev, Alex de Minaur e Felix Auger-Aliassime. Il tedesco (n.3 del mondo) ha battuto il francese Valentin Royer (n.76 del ranking) con lo score di 6-4 6-4 e nel terzo round giocherà contro il transalpino Arthur Rinderknech, cercando di prendersi una rivincita dopo quanto accaduto nell’ultima sfida a Wimbledon. Sempre in due set la vittoria di de Minaur (n.7 ATP) contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli (n.45 del mondo): 6-4 6-2 per l’aussie e incrocio con il polacco Majchrzak (a segno contro l’americano Brandon Nakashima). Netta la vittoria di Auger-Aliassime (n.13 del ranking) contro il cileno Alejandro Tabilo (n.74 ATP) per 6-3 6-3 e sfida per il canadese contro l’olandese Jesper De Jong, a sorpresa a segno contro il ceco Jakub Mensik 4-6 7-6 (2) 6-4.

Usciti di scena inattese sono state quelle dei russi Andrey Rublev e Karen Khachanov. Rublev, alla quarta battuta d’arresto consecutiva, si è arreso al giapponese Yoshihito Nishioka (n.173 del ranking) sul punteggio di 2-6 6-1 6-4. Il nipponico giocherà contro lo spagnolo Jaume Munar, che si è imposto ieri contro Flavio Cobolli. In chiusura di giornata Khachanov (n.10 ATP) è stato battuto dal padrone di casa Juncheng Shang (n.237 ATP) per 7-6 (3) 6-3. Nel prossimo incontro ci sarà la sfida contro il portoghese Nuno Borges, vittorioso contro l’australiano Vukic, presente in tabellone da lucky-loser per il ritiro di Stefanos Tsitsipas.