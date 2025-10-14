Alex de Minaur rivela: “Ho un infortunio all’anca, non so quando tornerò a giocare”

Una notizia importante in ottica ATP Finals. L’australiano Alex de Minaur ha dato forfait all’evento-esibizione Ultimate Tennis Showdown (UTS) di Hong Kong. Il motivo è un infortunio all’anca, lo stesso che l’aveva fatto penare non poco l’anno scorso dopo Wimbledon. In un’intervista concessa a The First Serve, il coach dell’aussie, Matt Reid, ha dichiarato che l’assenza è a scopo precauzionale, tuttavia lo stesso tennista non ha nascosto preoccupazione.

Su Tennis Major sono infatti riportate le sue dichiarazioni: “È un infortunio all’anca, quello che ho avuto l’anno scorso dopo Wimbledon, che mi ha tenuto fuori gioco per molto tempo, quindi è un problema che mi preoccupa. È una cosa per cui non posso correre rischi. L’anno scorso mi ha tenuto fuori gioco per quasi tre o quattro mesi e ho giocato il resto dell’anno con il dolore. Ci sono segnali d’allarme, devo assicurarmi che tutto vada bene. Non voglio avere lo stesso problema dell’anno scorso. Devo essere intelligente e prendermi cura del mio corpo“, ha sottolineato.

“Ho giocato a Shanghai con degli antidolorifici per fare del mio meglio per superare la situazione, ma sapevo che qualcosa non andava, giusto. Speravo fosse magari un movimento sbagliato e poi dopo un paio di giorni sarebbe migliorato. Ma con il passare delle partite, con il passare dei giorni, il problema è rimasto, quindi è per questo che devo fare una TAC il prima possibile e vedere cosa sta succedendo. Una volta che saprò l’esito assieme al mio team e all’équipe medica potremo valutare quale sarà il piano di gioco per il resto dell’anno. Ci sono molti punti interrogativi, molta incertezza, quindi devo aspettare e vedere, giocare d’attesa“, ha concluso l’australiano.

Vi potrebbero essere delle conseguenze legate per Torino, come detto. Il nativo di Sydney è attualmente n.7 della Race, la classifica di rendimento del 2025 che qualificherà i primi otto all’evento in Italia. Con i suoi 3545 punti, de Minaur ne ha 110 di margine su Lorenzo Musetti, l’ultimo a essere virtualmente qualificato. Nell’eventualità in cui l’aussie non riuscisse a recuperare, chiaramente per il toscano ci sarebbe un posto in più e anche altri giocatori come il canadese Felix Auger-Aliassime o il danese Holger Rune potrebbero approfittarne. Vedremo se il n.7 del mondo saprà recuperare per il torneo di Vienna.