Pallavolo
Alessia Orro vince subito con il Fenerbahce: mani sulla Supercoppa di Turchia, rimonta imperiale contro il Vakif di Guidetti
Alessia Orro ha fatto il proprio debutto ufficiale con la maglia del Fenerbahce Istanbul, dopo le amichevoli disputate nelle ultime settimane (tra cui un paio nella sua Oristano), e ha subito festeggiato la conquista di un trofeo. Le gialloblù hanno alzato al cielo la Supercoppa di Turchia, sconfiggendo il VakifBank Istanbul per 3-2 (23-25; 21-25; 25-19; 25-18; 18-16) e mettendo le mani su questo trofeo per la sesta volta nella propria storia.
La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti con l’Italia è stata fondamentale nel sestetto di coach Marcello Abbondanza, ruggendo nella perentoria rimonta: 4 punti personali e soprattutto grande smistamento di gioco, avvalendosi della verve della schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva (25 punti) e della bomber turca Melissa Vargas (25 punti, premiata come MVP). La sarda ha ben sfruttato anche le centrali Agnieszka Korneluk (11) e Hande Baladin (8), 6 marcature per Asli Kalac.
Alessia Orro torna a festeggiare a livello club a quattro anni di distanza dall’ultima volta: nel palmares della Campionessa Olimpica di Parigi 2024 figuravano “soltanto” due CEV Cup, portate a casa con Busto Arsizio nel 2019 e con Monza nel 2021 (poi diventato Milano e lasciato pochi mesi fa per iniziare questa nuova avventura in terra anatolica).
Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guiddetti è crollato proprio sul più bello, non sono bastati i 25 punti dell’opposto serbo Tijana Boskovic (tornata dopo l’infortunio subito ai Mondiali) e i 20 punti della schiacciatrice francese Helena Cazaute, entrambe appena arrivate tra le fila di uno dei club più titolati di Turchia. Nel weekend inizierà il campionato: domenica 12 ottobre il Fenerbahce farà visita all’Aras Kargo, mentre sabato 11 ottobre il VakifBank sarà ospite dello Zeren Spor.