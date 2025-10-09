Alessia Orro vince la Supercoppa di Turchia: “È solo l’inizio. Nessuna ha mollato sullo 0-2”

Alessia Orro ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura al Fenerbahce Istanbul: primo match ufficiale disputato con la maglia gialloblù e subito una splendida vittoria per la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, che ha saputo conquistare la Supercoppa di Turchia insieme alle compagne di squadra. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza si sono prodigate in una splendida rimonta dallo 0-2 contro il VakifBank Istanbul e hanno portato a casa il trofeo per la sesta volta nella storia.

La palleggiatrice, che ha lasciato Milano per trasferirsi in terra anatolica, è risultata determinante in diagonale con la micidiale bomber Melissa Vargas e con la possibilità di chiamare in causa la forte schiacciatrice Arina Fedorovtseva. Si tratta del primo sigillo con il club per la sarda, che si proietta ora verso il campionato (che scatterà nel fine settimana) e la Champions League (il Fener sarà tra le grandi favorite della vigilia insieme alle formazioni italiane e alle altre turche).

Alessia Orro ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo il successo di Ankara: “Sono felice, è la mia prima coppa con il nuovo club e non potrei essere più orgogliosa. Oggi abbiamo giocato di squadra, quando eravamo sotto 0-2 nessuna ha mollato e abbiamo reagito unite. Lavoreremo per migliorarci sempre di più: questo è solo l’inizio, ne sono certa“.