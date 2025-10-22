Alessia Orro sa solo vincere in Turchia: prova impattante in trasferta, Vargas e Fedorovtseva ringraziano

Terza vittoria consecutiva per Alessia Orro nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali si è distinta durante l’incontro che il suo Fenerbahce Istanbul ha vinto sul campo del poco quotato Zeren Spor con un secco 3-0 (25-14; 25-21; 25-20) in appena 75 minuti di gioco.

Le gialloblù, che avevano aperto la stagione alzando al cielo la Supercoppa di Turchia, hanno avuto la meglio in maniera nitida davanti ai 6.000 spettatori che hanno gremito lo Ziraat Bankkart Salonu di Ankara e si sono così portate al comando della classifica generale con 9 punti, alla pari con il VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti e il Galatasaray Istanbul di Massimo Barbolini e Myriam Sylla.

Alessia Orro è andata a referto con tre punti (due muri), facendo come sempre la differenza con la sua proverbiale distribuzione omogenea di gioco e mandando in doppia cifra i due terminali offensivi di riferimento: l’opposto Melissa Vargas (18 punti, 41% in attacco) e la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (16 punti, 2 muri, 48% in fase offensiva). Bene anche le centrali Agnieszka Korneluk (7) e Hande Baladin (6). Dall’altra parte della rete le migliori sono state Anna Lazareva (12 punti) e Saliha Salin (10).

Il prossimo appuntamento è per domenica 26 ottobre (ore 18.00 italiane) di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza incroceranno il Besiktas in un derby sempre molto sentito, tra l’altro conoscendo il risultato del big match tra il VakifBank e il Galatasaray previsto un paio di ore prima.