Alessia Maurelli sprona le nuove Farfalle: “Lavoro da rodare nel tempo, hanno il nostro pieno sostegno”

Nuovo appuntamento con OA Focus: la voce di Alice Liverani, sul canale YouTube di OA Sport, stavolta si avvicina a quella di Alessia Maurelli, due bronzi olimpici e una quantità praticamente infinita di medaglie mondiali ed europee. A pochi mesi dall’addio alla ginnastica il punto sia su quel che è l’Italia della ginnastica di oggi che su alcuni aspetti legati al gruppo squadra.

Le sensazioni del ritiro: “L’annuncio l’ho fatto proprio a Ferrara. Un ritiro che è venuto nel modo più sereno possibile, dopo una grande medaglia olimpica, la seconda con la mia squadra, che oggi è qui. Siamo in veste di Aeronautica Militare, la nostra nuova casa. Sono molto riconoscente di questa città e sento di appartenerle“.

Il concetto di squadra è quello che conta: “La squadra per noi è tutto. Senza di loro non potrei entrare in pedana, così come loro senza di me. Magari non avremmo raggiunto questi risultati. Eravamo una persona unica e questo è quello che ha fatto la forza, anche quest’italianità nel modo di approcciare allo sport e alla pedana. Penso che questo abbia lasciato un segno anche alle generazioni future, che hanno visto quello che siamo riuscite a creare e a farlo sempre con tanta forza di volontà, sorriso e unione che ci ha sempre contraddistinto“.

Il futuro azzurro: “Lo sport dopo il rinnovamento è sempre tutto da rodare, tutto in partenza. Noi siamo molto legate alle ragazze, con Laura abbiamo fatto le Olimpiadi insieme e le altre ragazze le conosciamo bene, hanno tutta la nostra vicinanza. Il lavoro si deve consolidare e rodare nel tempo, hanno il nostro pieno sostegno perché vedere il tricolore su quel podio ogni volta è un’emozione. Auguro loro di fare un percorso come lo vogliono e come l’abbiamo avuto noi, immaginarlo, sognarlo e poi rincorrerlo con tutte le loro forze“.

Sullo storico soprannome del gruppo: “Farfalle è un’istituzione e un brivido, un percorso che abbiamo fatto. Io penso che nell’immaginario comune sia qualcosa di bello. Credo che debba essere un modo per portare lo sport e la ginnastica ritmica sempre più in alto. Ognuna di noi ha sognato di arrivare lì, di fare le Olimpiadi, di raggiungere un sogno. Auguro a chi vuole e lo sogna di mettere tutto quel che si ha per arrivare“.