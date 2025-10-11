Strada

Albo d'oro Giro di Lombardia 2025: Pogacar eguaglia Coppi, di Nibali l'ultimo successo italiano

Stefano Villa

Pubblicato

4 minuti fa

il

Pogacar / Lapresse

Tadej Pogacar ha firmato l’antologico pokerissimo di vittorie consecutive al Giro di Lombardia: cinque affermazioni di fila nell’ultima Classica Monumento della stagione non si sono mai viste, ha superato lo storico primato di Fausto Coppi con i quatro sigilli tra il 1946 e il 1949. Dall’epopea del Campionissimo alle gesta del fuoriclasse sloveno, che oggi si è imposto con la maglia di Campione del Mondo e che ha completato una stagione da favola con i trionfi al Tour de France, al Giro delle Fiandre, alla Liegi-Bastogne-Liegi e agli Europei.

Tadej Pogacar ha trionfato con oltre un minuto di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, entrando sempre di più nella storia del pedale internazionale. L’Italia non vince la Classica delle Foglie Morte dal 2017, quando Vincenzo Nibali si regalò l’ultimo sorriso in questo evento. Lo Squalo fu poi secondo nel 2018, piazza d’onore anche per Fausto Masnada nel 2021 e per Andrea Bagioli due anni fa. Di seguito l’albo d’oro del Giro di Lombardia aggiornato al 2025.

ALBO D’ORO GIRO DI LOMBARDIA

 

Anno Vincitore Secondo Terzo
1905  Giovanni Gerbi  Giovanni Rossignoli  Luigi Ganna
1906  Cesare Brambilla  Carlo Galetti  Luigi Ganna
1907 Gustave Garrigou  Ernesto Azzini  Luigi Ganna
1908  François Faber  Luigi Ganna  Giovanni Gerbi
1909  Giovanni Cuniolo Omer Beaugendre Louis Trousselier
1910  Giovanni Micheletto  Luigi Ganna  Luigi Bailo
1911 Henri Pélissier  Giovanni Micheletto  Cyrille Van Hauwaert
1912  Carlo Oriani  Enrico Verde Maurice Brocco
1913 Henri Pélissier Maurice Brocco Marcel Godivier
1914  Lauro Bordin  Giuseppe Azzini  Pierino Piacco
1915  Gaetano Belloni  Paride Ferrari  Gaetano Garavaglia
1916  Leopoldo Torricelli  Camillo Bertarelli  Alfredo Sivocci
1917  Philippe Thys Henri Pélissier  Leopoldo Torricelli
1918  Gaetano Belloni  Alfredo Sivocci  Carlo Galetti
1919  Costante Girardengo  Gaetano Belloni  Heiri Suter
1920 Henri Pélissier  Giovanni Brunero  Gaetano Belloni
1921  Costante Girardengo  Gaetano Belloni  Federico Gay
1922  Costante Girardengo  Giuseppe Azzini  Bartolomeo Aymo
1923  Giovanni Brunero  Pietro Linari  Federico Gay
1924  Giovanni Brunero  Costante Girardengo  Pietro Linari
1925  Alfredo Binda  Battista Giuntelli  Ermanno Vallazza
1926  Alfredo Binda  Antonio Negrini  Ermanno Vallazza
1927  Alfredo Binda  Alfonso Piccin  Antonio Negrini
1928  Gaetano Belloni  Allegro Grandi  Pietro Fossati
1929  Pietro Fossati  Adriano Zanaga  Raffaele Di Paco
1930  Michele Mara  Alfredo Binda  Learco Guerra
1931  Alfredo Binda  Michele Mara  Giovanni Firpo
1932  Antonio Negrini  Domenico Piemontesi  Remo Bertoni
1933  Domenico Piemontesi  Luigi Barral  Pietro Rimoldi
1934  Learco Guerra  Mario Cipriani  Domenico Piemontesi
1935  Enrico Mollo  Aldo Bini  Gino Bartali
1936  Gino Bartali  Diego Marabelli  Luigi Barral
1937  Aldo Bini  Gino Bartali  Aimone Landi
1938  Cino Cinelli  Gino Bartali  Osvaldo Bailo
1939  Gino Bartali  Adolfo Leoni  Salvatore Crippa
1940  Gino Bartali  Osvaldo Bailo  Cino Cinelli
1941  Mario Ricci  Cino Cinelli  Severino Canavesi
1942  Aldo Bini  Gino Bartali  Quirino Toccaceli
1943-44 Sospesa a causa della seconda guerra mondiale
1945  Mario Ricci  Aldo Bini  Gino Bartali
1946  Fausto Coppi  Luigi Casola  Michele Motta
1947  Fausto Coppi  Gino Bartali  Italo De Zan
1948  Fausto Coppi  Adolfo Leoni  Fritz Schär
1949  Fausto Coppi  Ferdi Kübler  Nedo Logli
1950  Renzo Soldani  Antonio Bevilacqua  Fausto Coppi
1951 Louison Bobet  Giuseppe Minardi  Fausto Coppi
1952  Giuseppe Minardi  Nino Defilippis  Arrigo Padovan
1953  Bruno Landi  Pino Cerami Pierre Molinéris
1954  Fausto Coppi  Fiorenzo Magni  Mino De Rossi
1955  Cleto Maule  Fred De Bruyne  Angelo Conterno
1956 André Darrigade  Fausto Coppi  Fiorenzo Magni
1957  Diego Ronchini  Bruno Monti  Aurelio Cestari
1958  Nino Defilippis  Miguel Poblet  Michel Van Aerde
1959  Rik Van Looy  Willy Vannitsen  Miguel Poblet
1960  Emile Daems  Diego Ronchini  Marino Fontana
1961  Vito Taccone  Imerio Massignan  Renzo Fontona
1962  Jo de Roo  Livio Trapè  Alcide Cerato
1963  Jo de Roo  Adriano Durante  Michele Dancelli
1964  Gianni Motta  Carmine Preziosi  Jos Hoevenaers
1965  Tom Simpson  Gerben Karstens Jean Stablinski
1966  Felice Gimondi  Eddy Merckx Raymond Poulidor
1967  Franco Bitossi  Felice Gimondi Raymond Poulidor
1968  Herman Van Springel  Franco Bitossi  Eddy Merckx
1969  Jean-Pierre Monseré  Herman Van Springel  Franco Bitossi
1970  Franco Bitossi  Felice Gimondi  Gianni Motta
1971  Eddy Merckx  Franco Bitossi  Frans Verbeeck
1972  Eddy Merckx Cyrille Guimard  Felice Gimondi
1973  Felice Gimondi  Roger De Vlaeminck  Herman Van Springel
1974  Roger De Vlaeminck  Eddy Merckx  Costantino Conti
1975  Francesco Moser  Enrico Paolini  Alfredo Chinetti
1976  Roger De Vlaeminck Bernard Thévenet  Wladimiro Panizza
1977  Gianbattista Baronchelli  Jean-Luc Vandenbroucke  Franco Bitossi
1978  Francesco Moser  Bernt Johansson Bernard Hinault
1979 Bernard Hinault  Silvano Contini  Giovanni Battaglin
1980  Alfons De Wolf  Alfredo Chinetti  Ludo Peeters
1981  Hennie Kuiper  Moreno Argentin  Alfredo Chinetti
1982  Giuseppe Saronni Pascal Jules  Francesco Moser
1983  Sean Kelly  Greg LeMond  Adrie van der Poel
1984 Bernard Hinault  Ludo Peeters  Teun van Vliet
1985  Sean Kelly  Adrie van der Poel Charly Mottet
1986  Gianbattista Baronchelli  Sean Kelly  Phil Anderson
1987  Moreno Argentin  Eric Van Lancker Marc Madiot
1988 Charly Mottet  Gianni Bugno  Marino Lejarreta
1989  Tony Rominger  Gilles Delion  Luc Roosen
1990 Gilles Delion  Pascal Richard Charly Mottet
1991  Sean Kelly Martial Gayant  Franco Ballerini
1992  Tony Rominger  Claudio Chiappucci  Davide Cassani
1993  Pascal Richard  Giorgio Furlan  Maximilian Sciandri
1994  Vladislav Bobrik  Claudio Chiappucci  Pascal Richard
1995  Gianni Faresin  Daniele Nardello  Michele Bartoli
1996  Andrea Tafi  Fabian Jeker  Axel Merckx
1997 Laurent Jalabert  Paolo Lanfranchi  Francesco Casagrande
1998  Oscar Camenzind  Michael Boogerd  Felice Puttini
1999  Mirko Celestino  Danilo Di Luca  Eddy Mazzoleni
2000  Raimondas Rumšas  Francesco Casagrande  Niklas Axelsson
2001  Danilo Di Luca  Giuliano Figueras  Michael Boogerd
2002  Michele Bartoli  Davide Rebellin  Oscar Camenzind
2003  Michele Bartoli  Angelo Lopeboselli  Dario Frigo
2004  Damiano Cunego  Michael Boogerd  Ivan Basso
2005  Paolo Bettini  Gilberto Simoni  Fränk Schleck
2006  Paolo Bettini  Samuel Sánchez  Fabian Wegmann
2007  Damiano Cunego  Riccardo Riccò  Samuel Sánchez
2008  Damiano Cunego  Janez Brajkovič  Rigoberto Urán
2009  Philippe Gilbert  Samuel Sánchez  Aleksandr Kolobnev
2010  Philippe Gilbert  Michele Scarponi  Pablo Lastras
2011  Oliver Zaugg  Daniel Martin  Joaquim Rodríguez
2012  Joaquim Rodríguez  Samuel Sánchez  Rigoberto Urán
2013  Joaquim Rodríguez  Alejandro Valverde  Rafał Majka
2014  Daniel Martin  Alejandro Valverde  Rui Costa
2015  Vincenzo Nibali  Daniel Moreno Thibaut Pinot
2016  Esteban Chaves  Diego Rosa  Rigoberto Urán
2017  Vincenzo Nibali Julian Alaphilippe  Gianni Moscon
2018 Thibaut Pinot  Vincenzo Nibali  Dylan Teuns
2019  Bauke Mollema  Alejandro Valverde  Egan Bernal
2020  Jakob Fuglsang  George Bennett  Aleksandr Vlasov
2021  Tadej Pogačar  Fausto Masnada  Adam Yates
2022  Tadej Pogačar  Enric Mas  Mikel Landa
2023  Tadej Pogačar  Andrea Bagioli  Primož Roglič
2024  Tadej Pogačar Remco Evenepoel Giulio Ciccone
2025  Tadej Pogačar Remco Evenepoel Michael Storer
