Albo d’oro Giro di Lombardia 2025: Pogacar eguaglia Coppi, di Nibali l’ultimo successo italiano

Tadej Pogacar ha firmato l’antologico pokerissimo di vittorie consecutive al Giro di Lombardia: cinque affermazioni di fila nell’ultima Classica Monumento della stagione non si sono mai viste, ha superato lo storico primato di Fausto Coppi con i quatro sigilli tra il 1946 e il 1949. Dall’epopea del Campionissimo alle gesta del fuoriclasse sloveno, che oggi si è imposto con la maglia di Campione del Mondo e che ha completato una stagione da favola con i trionfi al Tour de France, al Giro delle Fiandre, alla Liegi-Bastogne-Liegi e agli Europei.

Tadej Pogacar ha trionfato con oltre un minuto di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, entrando sempre di più nella storia del pedale internazionale. L’Italia non vince la Classica delle Foglie Morte dal 2017, quando Vincenzo Nibali si regalò l’ultimo sorriso in questo evento. Lo Squalo fu poi secondo nel 2018, piazza d’onore anche per Fausto Masnada nel 2021 e per Andrea Bagioli due anni fa. Di seguito l’albo d’oro del Giro di Lombardia aggiornato al 2025.

ALBO D’ORO GIRO DI LOMBARDIA