Adriano Panatta: “Ho visto molto bene Sinner a Vienna nelle difficoltà, Italia forte a Bologna anche senza di lui”

Valutazioni in vista di quel che sarà. Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva (in onda su Rai 2 HD), si è espresso sulle possibilità della Nazionale italiana di tennis di vincere per la terza volta consecutiva la Coppa Davis, nonostante l’assenza del giocatore più forte in squadra, Jannik Sinner (n.2 del mondo).

“Volandri ha convocato Musetti, Cobolli, Berrettini e due doppisti. Sinceramente, non c’è niente da eccepire. È una squadra forte. Musetti è un top-10, Cobolli è vicino alla top-20, Berrettini sui campi veloci è sempre una minaccia per i suoi avversario e abbiamo una coppia in doppio tre le migliori dieci che ci sono“, ha dichiarato Panatta.

L’ex campione nostrano ha sottolineato: “Musetti è cresciuto, maturato ed è stabilmente in top-10. Quando un giocatore è nei primi dieci e ci rimane con costanza, significa che ha una base molto solida. Gli manca ancora un pezzettino per diventare n.4/5, prendendo spunto dalla semifinale che ha perso a Vienna contro Alexander Zverev“.

Panatta ha poi analizzato quanto è accaduto nella finale del torneo austriaco, partendo da una premessa: “Sinner e Alcaraz sono inavvicinabili in questo momento. Gli avversari non battono mai Jannik, magari è lo spagnolo che ci può perdere perché è uno un po’ più estemporaneo, meno solido in alcune circostanze. Nella finale a Vienna, ho visto Jannik molto bene, nelle difficoltà. Non ha cominciato bene il match, ha perso il primo set, ma poi è venuto fuori. L’ho visto anche un po’ più umano perché tra gli spalti c’erano i suoi genitori, i suoi amici e anche una fidanzata, a cui lui ha dedicato un ringraziamento nel suo discorso nella premiazione“.