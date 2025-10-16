A che ora Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: programma, tv, streaming

Dopo la brutta sconfitta al SAP Garden di Monaco di Baviera, altra trasferta complessa per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Gli uomini di Ettore Messina vanno alla Zalgirio Arena, casa dello Zalgiris Kaunas e, soprattutto, luogo caldissimo per tifo e per quel che offre la squadra di casa.

Dopo tre vittorie di fila, del resto, c’è voglia di riscatto per i lituani a seguito della prima sconfitta arrivata sul parquet della Stella Rossa (ragion per cui già non ci sono più squadre a punteggio pieno). Resta già importante mantenere una certa linea di galleggiamento, perché anche in una stagione a 38 giornate una partenza 1-4 di incoraggiante avrebbe poco, mentre un 2-3 manterrebbe su un piano tutto sommato d’equilibrio. C’è Maodo Lo da ex della partita; tanti i problemi d’infermeria dell’Olimpia, solo Dovydas Giedraitis sicuro fuori per lo Zalgiris.

Il match tra Zalgiris Kaunas ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano si giocherà oggi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ZALGIRIS KAUNAS-OLIMPIA MILANO OGGI

Martedì 14 ottobre

Ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ZALGIRIS KAUNAS-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport