Quando Tony Cairoli oggi al Motocross delle Nazioni 2025: orario preciso, tv, streaming

Oggi, domenica 5 ottobre, sarà grande spettacolo sull’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) per l’edizione 2025 del Motocross delle Nazioni. Quest’oggi assisteremo alla sfida delle sfide con le tre classi MXGP, MX2 e Open all’opera. L’Italia vorrà recitare un ruolo da primattrice, ma non sarà affatto semplice per la concorrenza presente.

LA DIRETTA LIVE DEL MOTOCROSS DELLE NAZIONI ALLE 19.10, 20.40 E 22.08

La formazione del Bel Paese avrà la seguente rappresentanza: Tony Cairoli (MXGP), Andrea Adamo (MX2) e Andrea Bonacorsi (classe Open). Grande attenzione sarà rivolta al 40enne di Patti che ha deciso di accettare la sfida e provare a fare la differenza in sella alla Ducati. Al centro del progetto della Rossa sullo sterrato, Cairoli vorrà portare fieno in cascina.

Nella Qualifying Race di ieri il siciliano ha concluso all’ottavo posto la sua prestazione. Cairoli si è dovuto adattare alle particolari condizioni del tracciato americano e facendo di necessità virtù. Vedremo quest’oggi se la sua esperienza sarà un fattore discriminante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi, il palinsesto tv e streaming delle tre manche ufficiali del Motocross delle Nazioni 2025 e dove vedremo in azione Cairoli. Tutte le gare odierne verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena (204); in diretta streaming su SkyGo, NOW, discovery+, DAZN e MXGP-TV; in diretta live testuale su OA Sport.

MOTOCROSS DELLE NAZIONI OGGI

Domenica 5 ottobre (orari italiani)

19.10 Gara-1 (MXGP & MX2)

20.40 Gara-2 (MX2 & Open)

22.08 Gara-3 (Open & MXGP)

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, discovery+, DAZN e MXGP-TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.