Sport in tv
A che ora Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2025: orario semifinale, tv, streaming
La seconda semifinale del torneo d’esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si disputerà giovedì 16 ottobre: l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas, affronterà il serbo Novak Djokovic, che invece farà quest’oggi il proprio esordio nella manifestazione.
Il match tra l’azzurro ed il serbo sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 18.30 italiane ed inizierà comunque non prima delle ore 20.00: la sfida ovviamente non rientrerà tra gli incontri ufficiali disputati sul circuito maggiore, ma nei dieci precedenti giocati in carriera l’azzurro è in vantaggio per 6-4 sul serbo.
La sfida tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, così come tutte le restanti partite del torneo, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming a pagamento sarà garantita da Netflix, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.
CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025
Giovedì 16 ottobre
A partire dalle ore 18.30 italiane
Carlos Alcaraz (Spagna) – Taylor Fritz (Stati Uniti)
Non prima delle ore 20.00 italiane
Jannik Sinner (Italia) – Novak Djokovic (Serbia) – Diretta streaming a pagamento su Netflix
PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: a pagamento su Netflix.
Diretta live testuale: OA Sport.