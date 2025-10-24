A che ora partono Goggia e le italiane nel gigante di Soelden 2025: n. di pettorale, programma preciso, streaming

Saranno nove le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Soelden (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: sabato 25 ottobre l’azione scatterà alle ore 10.00 e saranno 66 le atlete in gara, con 17 Paesi rappresentati. Seconda manche dalle ore 13.00.

Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col 16 alle 10.27, Asja Zenere col 27 alle 10.43, Lara Della Mea col 28 alle 10.44, Giorgia Collomb col 30 alle 10.47, Ilaria Ghisalberti col 45 alle 10.58, Sophie Mathiou col 46 alle 10.59, Elisa Platino col 49 alle 11.01, Laura Steinmair col 57 alle 11.07, e Giulia Valleriani col 66 alle 11.14.

Per il gigante femminile di Soelden (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming, sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 25 ottobre

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO GOGGIA E LE AZZURRE?

Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col 16 alle 10.27, Asja Zenere col 27 alle 10.43, Lara Della Mea col 28 alle 10.44, Giorgia Collomb col 30 alle 10.47, Ilaria Ghisalberti col 45 alle 10.58, Sophie Mathiou col 46 alle 10.59, Elisa Platino col 49 alle 11.01, Laura Steinmair col 57 alle 11.07, e Giulia Valleriani col 66 alle 11.14.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

7 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

8 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

9 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

10 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

11 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

12 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

13 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

15 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

17 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

20 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

21 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

22 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

24 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

25 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

28 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

29 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

30 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

31 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

33 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

36 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

37 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

38 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

39 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

40 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

41 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

42 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

43 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

44 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

45 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

46 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

47 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

48 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

49 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

50 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

51 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

52 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

53 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

54 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic

55 56744 WAROSCHITZ Maja 2006 AUT Atomic

56 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

57 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer

58 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

59 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

60 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

61 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

62 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

63 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

64 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

65 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

66 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol