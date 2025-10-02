Ciclismo
A che ora parte Filippo Ganna oggi nel Team Relay degli Europei: programma preciso, n. di pettorale, tv
Saranno sette le Nazioni in gara nella team relay degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo ad Etoile, in Francia, prevede due segmenti da 20 km, per un totale di 40 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20 km del tracciato.
Il sestetto dell’Italia sarà composto da Filippo Ganna (dorsale 1), Lorenzo Milesi (2) e Marco Frigo (3) per quanto riguarda il terzetto maschile, ed Elena Cecchini (4), Vittoria Guazzini (5) e Federica Venturelli (6) per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per ultimi e scatteranno col terzetto maschile alle ore 15.42.
Per la team relay degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e discovery+, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.
CAENDARIO EUROPEI CICLISMO 2025
Giovedì 2 ottobre: team relay, 40 km
Orario partenza primo terzetto: 14.30.
Orario d’arrivo previsto ultimo terzetto: 16.30 circa.
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play e discovery+.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTONO FILIPPO GANNA E L’ITALIA?
STARTLIST TEAM RELAY
14:30:00 UCRAINA
61 Heorhii CHYZHYKOV
62 Danylo KOZORIZ
63 Semen SIMON
64 Yuliia BIRIUKOVA
65 Olha KULYNYCH
66 Olha SHEKEL
14:34:00 LUSSEMBURGO
51 Arthur KLUCKERS
52 Mats WENZEL
53 Alex KIRSCH
54 Nina BERTON
55 Liv WENZEL
56 Marie SCHREIBER
14:38:00 ESTONIA
41 Frank Aron RAGILO
42 Markus MÄEUIBO
43 Oskar KÜÜT
44 Aidi Gerde TUISK
45 Laura Lizette SANDER
46 Elisabeth EBRAS
15:30:00 SVIZZERA
31 Jan CHRISTEN
32 Stefan KÜNG
33 Mauro SCHMID
34 Marlen REUSSER
35 Jasmin LIECHTI
36 Noemi RÜEGG
15:34:00 FRANCIA
21 Bruno ARMIRAIL
22 Rémi CAVAGNA
23 Thibault GUERNALEC
24 Cedrine KERBAOL
25 Juliette LABOUS
26 Marion BORRAS
15:38:00 GERMANIA
11 Paul FIETZKE
12 Miguel HEIDEMANN
13 Louis LEIDERT
14 Franziska BRAUßE
15 Mieke KRÖGER
16 Lisa KLEIN
15:42:00 ITALIA
1 Filippo GANNA
2 Lorenzo MILESI
3 Marco FRIGO
4 Elena CECCHINI
5 Vittoria GUAZZINI
6 Federica VENTURELLI