A che ora Paolini-Anisimova oggi, WTA Pechino 2025: dove vederla in tv, canale, streaming

Solo una volta, prima di oggi, Jasmine Paolini e Amanda Anisimova si erano incontrate nella carriera. Nel 2021, a Parma, fu l’americana a imporsi per 6-2 6-1: i quarti di Pechino, però, sono qualcosa di davvero molto diverso per tanti motivi. Quella era un’altra era, Anisimova aveva già una semifinale Slam all’attivo.

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-ANISIMOVA (NON PRIMA DELLE 12.00)

Oggi sia l’una che l’altra di finali nei quattro tornei maggiori ne hanno giocate due, che poi sono proprio le ultime due per Anisimova. Quanto a Jasmine, però, anche se gli Slam l’hanno parzialmente respinta nel 2025, si è trattato comunque di un anno da record. Dal 2009, infatti, la toscana è la seconda italiana ad aver raggiunto almeno 4 quarti 1000 in una singola stagione. L’unica azzurra ad averne di più? Sara Errani, la sua attuale compagna di doppio: nel 2013 arrivò a 6.

Il quarto di finale del WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e Amanda Anisimova si giocherà non prima delle ore 12:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206) e SuperTennis (in chiaro), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-ANISIMOVA, WTA PECHINO 2025 OGGI

Capital Group Diamond Stadium

Ore 7:00 Kato (JPN)/Stollar (HUN)-Babos (HUN)/Stefani (BRA) [7] – Quarti doppio

NP Ore 9:00 Lys (GER)-Gauff (USA) [2] – Quarti singolare

NP Ore 12:00 Paolini (ITA) [6]-Anisimova (USA) [3] – Quarti singolare – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206), SuperTennis (in chiaro)

A seguire Danilina (KAZ)/Krunic (SRB)-Hon (AUS)/Muchova (CZE) [WC] – Quarti doppio

PROGRAMMA PAOLINI-ANISIMOVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

