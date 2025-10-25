A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2025: programma qualifiche in chiaro

Sabato 25 ottobre sarà la giornata più intensa del Gran Premio di Malesia di MotoGP. Non per l’importanza degli eventi, bensì per la quantità di azione in pista. Dinamica abituale per il Motomondiale, in quanto il dì intermedio del weekend è dedicato alle qualifiche di tutte le categorie e alla Sprint della classe regina.

Proprio la Sprint, nel 2024, indirizzò definitivamente il Mondiale verso Jorge Martin. Il madrileno arrivò a Sepang con 17 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, ma la caduta di quest’ultimo nella gara-dimezzata, unita alla contemporanea vittoria dell’iberico, consentirono allo spagnolo di volare a +29 e di gestire senza patemi tutti gli appuntamenti successivi.

Caratterizzata da caldo e umidità, la gara si corre su una pista tecnica e veloce. L’autodromo, edificato a fine anni ’90 nei pressi dell’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, all’epoca era una delle strutture più moderne esistenti. La testimonianza è rappresentata dal fatto che, ancora oggi, “tiene testa” a molti altri impianti costruiti successivamente. Cosa accadrà in questo 2025? Per scoprirlo non resta che seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 25 ottobre

Ore 4:50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 6:50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 7:45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 9:00, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Malesia. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento malese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del sabato del Gran Premio di Malesa, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP MALESIA 2025

Sabato 25 ottobre



Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT