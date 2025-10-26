Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2025: orario gara, differita in chiaro

L’edizione 2025 del Gran Premio di Malesia del Motomondiale avrà luogo domenica 26 ottobre. Si tratta di un appuntamento fisso, essendo parte integrante del calendario dall’ormai lontano 1991. Inizialmente si correva però in contesti avventurosi, quali gli autodromi di Shah Alam e di Johor, dove talvolta accadevano situazioni ai confini della realtà.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 8.00

È rimasto nella storia un episodio verificatosi nel 1998 durante le prove della 125cc. Lucio Cecchinello si trovò di fronte a un cobra in pista! Lo evitò di poco, ma il pericoloso serpente venne colpito in pieno da un ginocchio di Gino Borsoi pochi istanti dopo. La successiva foto del centauro italiano con il rettile in mano fece il giro del mondo.

Tutto è cambiato dal 1999, quando è stata finalizzata la costruzione dell’autodromo di Sepang. Completa e moderna, questa struttura edificata nei pressi dell’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur fornisce ancora oggi alla MotoGP un palcoscenico all’altezza degli elevati standard contemporanei. Cosa accadrà in questo 2025? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Malesia in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 26 ottobre

Ore 11.00 Moto3, Gara a Sepang (MAS) – Differita in chiaro.

Ore 12.15 Moto2, Gara al Sepang (MAS) – Differita in chiaro.

Ore 14.00 MotoGP, Gara al Sepang (MAS) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP MALESIA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Sepang. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento malese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Malesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 26 ottobre (orari italiani)

3:40-3:50 MotoGP , Warm Up da Sepang (MAS) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

06.45 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

08.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

09.30 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP