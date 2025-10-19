A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Australia 2025: programma gara, differita in chiaro

L’edizione 2025 del Gran Premio di Australia di MotoGP si terrà tra la fine della notte e la primissima mattina europea di domenica 19 ottobre. Come sempre, verrebbe da dire, perché la differenza di fuso orario tra il Vecchio Continente e il Paese down under è la più marcata in assoluto nell’arco dell’intera stagione. Le classi formative, saranno invece nel cuore della nottata.

Il magnifico contesto di Phillip Island, palcoscenico dell’evento dal 1997 dopo aver organizzato due edizioni ante litteram nel 1989 e 1990, è uno dei più difficili in assoluto. Soprattutto a causa dell’asfalto, particolarmente esigente con gli pneumatici. Ecco perché sovente si assiste a gare di gruppo e qualsiasi azzardo rischia di essere pagato a carissimo prezzo.

Un tempo feudo italiano, se ci riferiamo alla classe regina, il podio della pista edificata sull’omonima isola (non lontana da Melbourne) non sente risuonare l’Inno di Mameli ormai da 11 anni. Difatti l’ultimo successo di un centauro del nostro Paese è datato 2014, ancora con l’inossidabile Valentino Rossi. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, non resta che seguire la gara in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 19 ottobre

Ore 11:00 Moto3, Gara a Phillip Island (AUS) – Differita in chiaro.

Ore 12:15 Moto2, Gara a Phillip Island (AUS) – Differita in chiaro.

Ore 14:00 MotoGP, Gara a Phillip Island (AUS) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP AUSTRALIA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Phillip Island. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento australiano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Australia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 19 ottobre (orari italiani)

Ore 0:40-0.50 MotoGP , Warm Up da Phillip Island (AUS) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 2:00 Moto3, Gara da Phillip Island (AUS) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 3:15 Moto2, Gara da Phillip Island (AUS) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 6:00 MotoGP, Gara da Phillip Island (AUS) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)