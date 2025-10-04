A che ora la MotoGP su TV8, GP Indonesia 2025: orario gara, programma in chiaro

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciottesima tappa stagionale domani, domenica 5 ottobre: per il GP dell’Indonesia, a Mandalika, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP dell’Indonesia 2025, diciottesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 13.55 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 11.00, e della Moto2, dalle ore 12.15. Di seguito il programma del GP dell’Indonesia 2025 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP INDONESIA MOTOMONDIALE 2025

Domenica 5 ottobre

4.40-4.50 MotoGP, GP Indonesia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

6.00 Moto3, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 11.00 differita TV8 HD, tv8.it

7.15 Moto2, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.15 differita TV8 HD, tv8.it

9.00 MotoGP, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.55 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOMONDIALE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD

Domenica 5 ottobre

