A che ora la finale dell’ATP di Vienna 2025: programma, tv, streaming

Domani sarà il momento della finale dell’ATP 500 di Vienna, in cui sono stati tanti i momenti storici vissuti nel corso degli anni. E non potrebbe essere altrimenti, dato che il torneo ha superato i cinquant’anni di storia reggendo a qualsiasi cosa, anche alla pandemia di Covid-19.

L’hanno vinto in tanti tra i big: Vitas Gerulaitis, Stan Smith, Ivan Lendl, Michael Stich, Petr Korda, Goran Ivanisevic, Andre Agassi, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer (10 volte), Novak Djokovic, Juan Martin Del Potro, Andy Murray, Dominic Thiem, Daniil Medvedev solo per citare quelli che hanno conquistato Slam in carriera. E a loro va, naturalmente, aggiunto Jannik Sinner, vincitore alla Wiener Stadthalle nel 2023.

La finale dell’ATP 500 di Vienna si giocherà domani alle ore 14:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO FINALE ATP 500 VIENNA 2025

Domenica 26 ottobre

Ore 14:00 Finale

PROGRAMMA FINALE ATP 500 VIENNA 2025

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now