A che ora la F1 su TV8 oggi, GP USA 2025: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio degli Usa 2025 di F1 si disputerà nella prima serata europea di domenica 19 ottobre. Sarà la quarantaseiesima edizione iridata dell’appuntamento, la tredicesima a tenersi nel Circuit of the Americas di Austin. Attenzione, si parla di 46 edizioni se ci si riferisce alla denominazione della gara, ma le competizioni in terra statunitense sono molte di più!

È sufficiente pensare all’epoca contemporanea, nella quale Miami e Las Vegas organizzano un GP tutto loro. In passato la stessa dinamica ha riguardato anche altre città, quali Los Angeles, Detroit e Dallas. Infine, non bisogna dimenticare come la 500 miglia di Indianapolis abbia ufficialmente fatto parte del Mondiale dal 1950 al 1960.

Nessun equivoco, invece, legato ad Austin. Dal 2012, quello corso in Texas è il Gran Premio degli Stati Uniti d’America, senza alchimie di sorta. Pista ormai ben conosciuta, è spettacolare e completa. L’unica incognita è rappresentata dall’asfalto, recentemente rifatto a causa della fragile natura del terreno dove l’impianto è stato edificato. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, non resta che accomodarsi davanti alla TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 19 ottobre

Ore 22.30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP USA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio degli Usa.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Austin. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento del Texas potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio degli Stati Uniti, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP USA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 19 ottobre (orari italiani)

Ore 21:00 F1, Gara (56 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).