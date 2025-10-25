A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

Sabato 25 ottobre, il Gran Premio di Città del Messico di F1 vivrà la propria giornata dedicata alle qualifiche, le quali saranno precedute dalla terza sessione di prove libere. Quello corrente è un weekend canonico, incastonato fra due che viceversa comprendono una Sprint. La gara dimezzata tornerà setimana prossima.

Nell’era contemporanea, ovverosia dal 2015 in poi, il poleman ha vinto 4 volte su 9. Il dato più interessante è però rappresentato dal fatto che chi è transitato per primo sul traguardo al termine della tornata iniziale, abbia poi trionfato in 7 occasioni su 9. La ragione, a ben pensarci, è semplice.

Città del Messico è un tracciato caratterizzato da un lunghissimo rettilineo e partire dalla pole position non è necessariamente un vantaggio, poiché si offre la scia a chi insegue, prestando il fianco ad attacchi alla prima staccata. Un esempio eclatante in merito è quanto accaduto nel 2021, con Valtteri Bottas e Max Verstappen. Cosa accadrà nel 2025? Intanto ecco come seguire le qualifiche del GP di Città del Messico in TV.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Nottata su domenica 26 ottobre

Ore 00:30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro

(Le qualifiche saranno proposte dopo la mezzanotte di sabato 25, dunque cascheranno nella nottata fra sabato e domenica)

PALINSESTO GP MESSICO F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche del GP di Città del Messico. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nella capitale messicana. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Ciudad de Mexico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Città del Messico, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP MESSICO 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 19.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 23.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)