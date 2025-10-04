A che ora la F1 su TV8, GP Singapore 2025: orario gara, programma in chiaro

Tra i costruttori la Ferrari proverà a vincere per ridurre il gap nei confronti della McLaren, così come proveranno a fare tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come: queste sono le principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante per la gara davanti ai tifosi di Singapore.

La gara asiatica per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 5 ottobre, alle ore 14.00 italiane, quando scatterà il GP di Singapore: il diciottesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Marina Bay e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Per la gara del GP di Singapore la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile alle ore 16.55 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2025

Domenica 5 ottobre

14.00 F1, GP Singapore: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.55 in differita su TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 16.55 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 16.55 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Domenica 5 ottobre

16.55-18.45 F1, GP Singapore: gara – Differita TV8 HD, tv8.it