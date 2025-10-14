A che ora Italia-Armenia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: probabili formazioni, tv, streaming

L’Italia vuole proseguire il suo percorso netto e ospita l’Armenia nella quarta giornata delle qualificazioni per la prossima edizione dei Campionati Europei Under 21 di calcio, in programma nel 2027. Gli Azzurrini scendono in campo oggi pomeriggio (ore 18.15) allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona per ottenere il quarto successo consecutivo e restare dunque a punteggio pieno nel gruppo E.

Il nuovo corso della selezione giovanile italiana sotto la guida del CT Silvio Baldini è cominciato molto bene sul piano dei risultati, soprattutto in seguito alla netta vittoria di venerdì scorso per 4-0 a Cesena sulla Svezia. L’Italia condivide attualmente la vetta della classifica a quota 9 punti insieme alla Polonia, che si trova però in vantaggio nella differenza reti su Camarda e compagni. L’Armenia rappresenta invece il fanalino di coda del raggruppamento con zero punti dopo tre turni.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Italia-Armenia, match valevole per la quarta giornata del girone di qualificazione per gli Europei U21 del 2027. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ARMENIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO U21

Martedì 14 ottobre

Ore 18.15 Italia vs Montenegro – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-ARMENIA U21: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ARMENIA U21

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho.

ARMENIA (3-5-2): Davtyan; Manukyan, Hakobyan, Tarloyan; Afyan, Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, Hovhannisyan; Eloyan, Hovhannisyan.