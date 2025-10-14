A che ora Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: programma, tv, streaming

Riparte con un doppio turno la settimana di Eurolega, e questa volta per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano c’è la trasferta in Germania. In particolare è in Baviera che si va, nella casa del Bayern Monaco, e per qualcuno il ricordo della serie playoff del 2021 vive tuttora.

Oggi, ovviamente, le cose sono differenti su tutta la linea. Sia l’una che l’altra squadra sono a 1 vittoria e 2 sconfitte, ed è chiaro che con una stagione ancora così lunga, con 38 giornate, questo dato assume ancora un valore estremamente relativo. Bayern bersagliato per buona misura dagli infortuni, ma dovrebbe rientrare Jovic; Milano ha qualche problema di lunghi e valuta come cambiare l’uso di Shields in caso di necessità.

Il match tra Bayern Monaco ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO OGGI

Martedì 14 ottobre

Ore 20:30 Bayern Monaco-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport