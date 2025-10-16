A che ora Bayern Monaco-Juventus oggi, Champions League calcio femminile 2026: programma, tv, streaming

Una sfida importante. Oggi, giovedì 16 ottobre, alle ore 21:00 si gioca Juventus-Bayern Monaco, secondo incontro valido per il girone unico della UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile in scena presso l’FC Bayern Campus.

Le due squadre si confronteranno con una situazione molto diversa. Come sappiamo infatti le bianconere hanno battuto nella partita inaugurale il Benfica, rendendosi artefici di una bella rimonta, terminata con il risultato di 2-1.

Il Bayern invece ha dovuto subire una vera e propria imbarcata dal Barcellona, formazione che ha letteralmente passeggiato marcando un sonoro 7-1. Da una parte dunque le bianconere vorranno proseguire in modo positivo il proprio cammino, mentre le teutoniche vorranno conquistare a tutti i costi i tre punti, necessari per togliersi dalla coda della classifica.

La partita tra Bayern Monaco e Juventus, valida per la prima giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani sera (ore 21:00) all’FC Bayern Campus di Monaco. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BAYERN MONACO-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Giovedì 16 ottobre

Ore 21:00 Bayern Monaco vs Juventus all’FC Bayern Campus – Diretta streaming su Disney+.

PROGRAMMA JUVENTUS-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport