Zaynab Dosso mastica amaro: “Grandi rimpianti, la finale era alla portata”

Zaynab Dosso non ripete la buona prestazione di ieri e viene eliminata in semifinale nei 100 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. La sprinter emiliana, reduce da un convincente 11.10 in batteria, si è resa protagonista di una prestazione opaca correndo in 11.22 (vento +0.3) e vedendo sfumare il sogno della finale iridata.

“Come dicevo ieri, volevo uscire da questo stadio senza avere nulla da recriminarmi, ed invece oggi ho tanti rimpianti, veramente tanti. Ho l’impressione di aver sprecato davvero una grande occasione, quella per cui ero venuta qua, e non era impossibile, ma ho gestito veramente male tutto dall’inizio del riscaldamento ai 50 minuti di call room. È stata più pesante di ieri, infatti sono arrivata ai blocchi che ero un po’ scarica“, dichiara la primatista italiana.

“Ho tanti rimpianti, ma questa è l’atletica e non si può tornare indietro nel tempo. Voglio mettermela alle spalle per non demoralizzarmi, perché so che c’è ancora la staffetta e non voglio portare il mio malumore nel gruppo. Devo rimanere serena e cercare di dare più energia possibile alle altre e chiudere la stagione“, aggiunge Dosso sempre ai microfoni della Rai.