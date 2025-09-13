Zaynab Dosso ha ancora margini? “100 molto controllato. Penso solo alla mia corsia”

Buona la prima per Zaynab Dosso ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. La stella della velocità femminile italiana, reduce da una stagione outdoor abbastanza problematica a livello fisico, ha superato in scioltezza le batterie dei 100 metri vincendo la sesta heat con un incoraggiante 11.10 (vento -0.1, a soli tre centesimi dal personale stagionale) e qualificandosi per le semifinali.

“La stagione è iniziata male, ma io sapevo che l’obiettivo era Tokyo per cui sono rimasta sempre coerente con me stessa e ho continuato a dirmi che l’obiettivo era il Mondiale. Ho in mente di fare qualcosa, voglio rimanere concentrata ed eseguire quello che mi ero promessa già l’anno scorso a Parigi. Spero che questo sia il mio Mondiale, perché è una cosa personale per me“, dichiara la primatista nazionale ai microfoni della Rai.

“Questo è un Mondiale molto personale, quindi il mio focus è solo su me stessa e mi sono detta di guardare solo la mia corsia in ogni gara, eseguendo quello che devo fare. Oggi volevo anche risparmiare un po’ di energia, facendo la partenza e spingendo un po’ di più nel caso in cui qualcuna fosse rimasta lì, però ho visto che potevo fare un 100 controllato e sono contenta“, spiega la vice-campionessa mondiale indoor in carica dei 60.

Sulle ambizioni della spedizione azzurra in Giappone: “È un Mondiale a cui siamo arrivati con molte aspettative. Quello che vorrei dire ai miei compagni di squadra è di onorare se stessi prima di tutto, perché alla fine siamo noi a fare il lavoro da gennaio a oggi, quindi bisogna uscire fedeli a quello che ci si è promessi prima di entrare in pista, non dobbiamo nulla a nessun altro“.