Yuri Romanò: “Volevamo questa rivincita, siamo stati cattivi dal primo punto. Con la Polonia un grande classico…”

L’Italia si è presa la rivincita della sconfitta al tie-break nella fase a gironi e ha travolto il Belgio per 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) nei quarti di finale dei Campionati Mondiali 2025 di volley. Gli Azzurri hanno dominato la scena a Pasay City (Filippine), bissando il netto successo degli ottavi contro l’Argentina con un’altra ottima prestazione e approdando in semifinale nella rassegna iridata.

“Vorrei fare comunque i complimenti al Belgio, perché hanno fatto davvero un grande Mondiale e forse non se l’aspettava nessuno. Avevo detto che volevamo una specie di rivincita e secondo me l’abbiamo vissuta proprio in quel modo. Si è visto, siamo entrati cattivi dal primo all’ultimo punto e non gli abbiamo concesso margini per avvicinarsi, quindi benissimo“, le parole a caldo di Yuri Romanò (autore di 7 punti).

“Quando giochiamo da Italia come sappiamo fare noi, è una conseguenza un po’ automatica il fatto che l’avversario vada in difficoltà. Lo sappiamo, ed è per questo che ci concentriamo su di noi, è il modo giusto per esprimerci al meglio e per fare la partita che vogliamo“, prosegue l’opposto italiano ai microfoni della Rai dopo la partita.

Sulla prossima avversaria, che verrà fuori dal quarto tra la favorita Polonia e la Turchia: “Va benissimo la Polonia. È un grande classico di questi anni. Penso siano in buona serie contro di noi, ultimamente hanno avuto la meglio forse un paio di volte di fila loro, quindi sarebbe una bella partita. Poi vedremo“.