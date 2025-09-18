Tennis
WTA Seul 2025, risultati 18 settembre: Swiatek ed Alexandrova ai quarti, fuori Kasatkina e Shnaider
Si completano gli ottavi di finale dei Korea Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500: a Seul, in Corea del Sud, si disputano gli ultimi sei match in programma. Il tabellone, privo di italiane, si allinea in questo modo ai quarti di finale, in programma tutti nella giornata di domani, venerdì 19 settembre.
La numero 1 del tabellone, la polacca Iga Świątek, elimina la romena Sorana Cîrstea con lo score di 6-3 6-2 e nel prossimo turno dovrà affrontare la ceca Barbora Krejčíková, che rimonta e batte la numero 8 del seeding, la britannica Emma Raducanu, in tabellone con una wild card, sconfitta con lo score di 4-6 7-6 (10) 6-1.
Nella parte bassa del tabellone, invece, la neerlandese Suzan Lamens supera la testa di serie numero 5, la russa Diana Shnaider, battuta con un duplice 6-4, ed ai quarti sfiderà la qualificata ceca Kateřina Siniaková, che elimina la numero 4 del seeding, l’australiana Daria Kasatkina, sconfitta per 7-6 (2) 6-2.
La qualificata tedesca Ella Seidel supera in rimonta la testa di serie numero 6, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, battuta con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (3) 7-5, ed ora se la vedrà con la numero 2 del tabellone, la russa Ekaterina Alexandrova, che elimina la transalpina Loïs Boisson con lo score di 4-6 6-2 6-2.
WTA 500 SEUL 2025 – RISULTATI 18 SETTEMBRE
Ottavi di finale
Iga Świątek (Polonia, 1) b. Sorana Cîrstea (Romania) 6-3 6-2
Barbora Krejčíková (Cechia) b. Emma Raducanu (Gran Bretagna, WC, 8) 4-6 7-6 (10) 6-1
Suzan Lamens (Paesi Bassi) b. Diana Shnaider (Russia, 5) 6-4 6-4
Kateřina Siniaková (Cechia, Q) b. Daria Kasatkina (Australia, 4) 7-6 (2) 6-2
Ella Seidel (Germania, Q) b. Beatriz Haddad Maia (Brasile, 6) 6-7 (4) 7-6 (3) 7-5
Ekaterina Alexandrova (Russia, 2) b. Loïs Boisson (Francia) 4-6 6-2 6-2