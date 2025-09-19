WTA Seul 2025, la pioggia condiziona il programma. I quarti di finale rinviati a domani

Le avverse condizioni meteorologiche condizionano in maniera decisiva il venerdì del torneo WTA di Seul. La pioggia, infatti, cade copiosa, non concede tregua e costringe gli organizzatori ad annullare il previsto programma dei quarti di finale. Gli incontri si disputeranno domani.

Sarà un sabato decisamente intenso quello che attende le giocatrici. Sono infatti in programma, a partire dalle 5:00 italiane, gli incontri non disputati nella giornata odierna e, dopo qualche ora di fisiologico riposo, dovrebbero giocarsi le due partite di semifinale per garantire la disputa dell’atto conclusivo nella giornata di domenica.

Nella parte alta del tabellone sono ancora in gara le due favorite Iga Swiatek, testa di serie numero uno, e Clara Tauson, terza favorita del tabellone coreano. Nella parte bassa la russa Ekaterina Alexandrova proverà ad avanzare in un settore nel quale sono ben tre le outsider che sono riuscite a farsi largo.

La polacca affronta la ceca Barbora Krejcikova, autrice dell’eliminazione di Emma Raducanu. La giocatrice danese, reduce dal successo sulla tedesca Lys, incrocia sulla propria strada l’australiana Maya Joint, che in ottavi ha estromesso l’americana Sofia Kenin. Nel terzo quarto di tabellone l’olandese Suzan Lamens sfida la ceca Katerina Siniakova, mentre nell’ultimo Alexandrova incontra la qualificata tedesca Ella Seidel.